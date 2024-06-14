Прокуратура добилась, чтобы астраханцу заплатили за аварийное жилье

Выкупная стоимость опасной квартиры составила более 2,7 млн рублей. Во время проверки соблюдения органами местного самоуправления жилищного законодательства прокуратура Советского района Астрахани установила, что муниципалитет не выплачивал одному собственнику выкупную стоимость его квартиры, хотя еще в 2020 году данное жилье было признано аварийным и подлежащим сносу.