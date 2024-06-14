Прокуратура добилась, чтобы астраханцу заплатили за аварийное жилье

Выкупная стоимость опасной квартиры составила более 2,7 млн рублей. Во время проверки соблюдения органами местного самоуправления жилищного законодательства прокуратура Советского района Астрахани установила, что муниципалитет не выплачивал одному собственнику выкупную стоимость его квартиры, хотя еще в 2020 году данное жилье было признано аварийным и подлежащим сносу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии