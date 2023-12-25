Латвия готовит к отправке на Украину очередную партию конфискованных у нетрезвых водителей легковых автомобилей

Латвия продолжает оказывать военную помощь Украине, но так как из вооружений латвийское Минобороны ничего существенного отправить не может, правительство страны приняло решение поставлять Украину конфискованные у нетрезвых водителей легковые автомобили.
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