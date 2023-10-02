В МИД Сирии назвали отношения с Россией отличными

Замглавы МИД Сирийской Арабской Республики Бассам ас-Саббах подчеркнул, что отношения между страной и Россией можно назвать превосходными, а сотрудничество между двумя державами пребывает на высоком уровне в разнообразных сферах.
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