Французы сняли флаг Украины из-за разговора Зеленского с Алиевым

Издание Le Dauphine Libere сообщило, что власти города Вьен (департамент Изер) на юго-востоке Франции в пятницу приняли решение снять флаг Украины с фасада мэрии из-за слов президента страны Владимира Зеленского об Армении и Нагорном Карабахе по итогам его беседы по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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