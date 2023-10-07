Французы сняли флаг Украины из-за разговора Зеленского с Алиевым

Издание Le Dauphine Libere сообщило, что власти города Вьен (департамент Изер) на юго-востоке Франции в пятницу приняли решение снять флаг Украины с фасада мэрии из-за слов президента страны Владимира Зеленского об Армении и Нагорном Карабахе по итогам его беседы по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.