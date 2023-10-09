Стадиону «Краснодар» сегодня 7 лет: на трибунах может поместиться почти весь Абинск или Успенский район и другие факты

Официальный адрес стадиона - Разведчика Леонова, 1, неофициальное название – стадион Галицкого. Точных данных нет, но, возможно, стоимость строительства спортсооружения была около 400 миллионов долларов – стадион полностью построен на средства Сергея Галицкого.