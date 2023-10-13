Синоптик Цыганков: в выходные воздух в Москве прогреется до +15 градусов

В ближайшие дни Московский регион попадет в теплый сектор циклона, благодаря чему выходные в столице ожидаются теплые, но дождливые, рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
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