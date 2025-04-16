«Фигура масштаба Королева»: Путин оценил достижения Илона Маска

МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. Российский президент Владимир Путин, выступая перед студентами МГТУ имени Баумана, заявил, что предприниматель Илон Маск – фигура исключительного масштаба, сопоставимая по своему вкладу с советским инженером Сергеем Королевым.
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