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Daily Mirror: в Индонезии вскрыли брюхо питона и достали целого фермера

Daily Mirror: в Индонезии вскрыли брюхо питона и достали целого фермера

Семиметровая змея задушила взрослого мужчину и заглотила его целиком.Огромная змея в джунглях Индонезии целиком проглотила фермера, собиравшего сахарный тростник.

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