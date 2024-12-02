Переговорщик России по Украине высказался об ожиданиях от администрации Трампа

Лариса Кухар

Медынский историк, в политике ему делать нечего, поэтому и мнения его не интересны, лучше бы в культуре навели порядок-ставят спектакли и фильмы снимают ни о чем, рекламируют взяточничество во всех сферах власти, насилие и непотребство. Зато рекламы даже на платных каналах становится все больше, даже в фильмах-10 минут фильм-5 минут реклама. Кога вы уже нажретесь нашими бабосиками?