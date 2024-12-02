Переговорщик от России по Украине, помощник президента Владимир Мединский выразил надежду, что администрация нового президента Дональда Трампа будет пытаться сохранить мир.
Переговорщик России по Украине высказался об ожиданиях от администрации Трампа
Комментарии
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Лариса Кухар
Медынский историк, в политике ему делать нечего, поэтому и мнения его не интересны, лучше бы в культуре навели порядок-ставят спектакли и фильмы снимают ни о чем, рекламируют взяточничество во всех сферах власти, насилие и непотребство. Зато рекламы даже на платных каналах становится все больше, даже в фильмах-10 минут фильм-5 минут реклама. Кога вы уже нажретесь нашими бабосиками?
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21 час.
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