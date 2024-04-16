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Стильный светильник из бутылки от геля для стирки

Стильный светильник из бутылки от геля для стирки

Даже из такого, казалось бы, бросового и ненужного материала — пустой пластиковой бутылки от геля для стирки — можно сделать классную вещицу для дома! Это достаточно авантюрная переделка, однако, с впечатляющим результатом.

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