Стильный светильник из бутылки от геля для стирки

Даже из такого, казалось бы, бросового и ненужного материала — пустой пластиковой бутылки от геля для стирки — можно сделать классную вещицу для дома! Это достаточно авантюрная переделка, однако, с впечатляющим результатом.
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