ФБР рассматривает покушение на Трампа как акт внутреннего терроризма

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассматривает покушение на экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании как возможный акт внутреннего терроризма, инцидент также расследуется спецслужбами как покушение на убийство.
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