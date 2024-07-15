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Политика как она есть

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ФБР рассматривает покушение на Трампа как акт внутреннего терроризма

ФБР рассматривает покушение на Трампа как акт внутреннего терроризма

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассматривает покушение на экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании как возможный акт внутреннего терроризма, инцидент также расследуется спецслужбами как покушение на убийство.

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