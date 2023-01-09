В Барнауле нашли мёртвой женщину, пропавшую 5 января О гибели горожанки "ходит много версий", но какие-либо подробности не разглашаются В Барнауле нашли мёртвой женщину, которая пропала во время новогодних выходных, сообщает "Инцидент Барнаул".