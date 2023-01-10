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Хабаровские школьники передали посылки детям Донбасса

Хабаровские школьники передали посылки детям Донбасса

Учащиеся школы №9 в Хабаровске поддержали своих ровесников из Луганской Народной Республики и военных, участвующих в спецоперации на Украине.

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