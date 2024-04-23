Секретарь Совбеза Армении отказался от встречи по безопасности в Петербурге

Мероприятие будет проходить в Северной столице до 25 апреля Во вторник стало известно, что Армения не будет участвовать в XII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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