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Петербургский дневник

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Секретарь Совбеза Армении отказался от встречи по безопасности в Петербурге

Секретарь Совбеза Армении отказался от встречи по безопасности в Петербурге

Мероприятие будет проходить в Северной столице до 25 апреля Во вторник стало известно, что Армения не будет участвовать в XII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

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