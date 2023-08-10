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Михаил Глухов завершил карьеру. Форвард провел 663 матча в КХЛ и выиграл Кубок Гагарина с «Ак Барсом»

Об этом сообщает Алексей Шевченко. По информации журналиста, хоккеист получит работу в казанском клубе.

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