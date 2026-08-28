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Татар-информ

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Глава РПЛ Алаев примет участие в заседании комитета УЕФА в декабре

Глава РПЛ Алаев примет участие в заседании комитета УЕФА в декабре

Фото: rfs.ru Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев войдет в состав участников декабрьского заседания одного из комитетов УЕФА.

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