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Выборы на Украине станут «политической казнью» для Зеленского – Батурин

Выборы на Украине станут «политической казнью» для Зеленского – Батурин

Крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин заявил, что проведение президентских выборов на Украине станет для Владимира Зеленского приглашением на «политическую казнь».

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