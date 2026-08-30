Крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин заявил, что проведение президентских выборов на Украине станет для Владимира Зеленского приглашением на «политическую казнь».
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