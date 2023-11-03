Театр абсурда
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Театр абсурда

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Параллели

Параллели

Такие яркие параллели, такие очевидные.Есть нацистский Израиль, есть нацистская Украина. Есть маленькая Газа, есть маленький Донбасс.

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