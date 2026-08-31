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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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731-я ракетка мира Горзны отыграл 5 матчболов и впервые прошел круг на ТБШ. Дальше он встретится с Медведевым

731-я ракетка мира Себастьян Горзны прошел 38-ю ракетку мира Рафаэля Коллиньона в первом круге US Open  – 3:6, 6:3, 3:6, 6:3, 7:6(9).

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