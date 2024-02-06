Энтони Дэвис оформил 3-й в карьере трипл-дабл в победном матче с «Шарлотт»

В матче с «Шарлотт» (124:118) Дэвис записал на свой счет 26 очков, 15 подборов и 11 передач. За 37 минут бигмен «озерников» реализовал 12 из 16 с игры и 2 из 2 с линии, в его активе также 3 блок-шота при 2 потерях.
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