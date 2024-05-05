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Дебютант UFC Руффи обратился к Махачеву: «Наслаждайся правлением, потому что скоро придет новый король»

«У меня есть послание для Ислама Махачева. Наслаждайся нахождением на вершине. Знаю, что тебя огорчила моя победа над твоим другом.

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