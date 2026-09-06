Эксперт из Петрозаводска представляет Карелию на слете «Заповедные люди» на Камчатке

С 7 по 12 сентября 2026 года на базе молодежного образовательного центра «Экосистема» в Камчатском крае проходит II Всероссийский слет молодых работников особо охраняемых природных территорий (ООПТ) «Заповедные люди».
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