В Конгрессе США потребовали расследовать историю о подаренном Трампу Boeing

Член палаты представителей США от демократов Ричи Торрес потребовал провести расследование после сообщений о том, что американский президент Дональд Трамп планирует принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов.
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