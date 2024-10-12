Казахстанская фондовая биржа и Мосбиржа полностью прекратили отношения

Московской бирже принадлежали 13,1% акций Казахстанской фондовой биржи KASE. Новыми владельцами стали «Тетис кэпитал» и «Баланс эссет менеджмент», Национальный банк Казахстана не снизил и не нарастил свою долю участия в ее капитале, сохранив за собой 47% Казахстанская фондовая биржа KASE заявила о разрыве всех отношений с Мосбиржей.