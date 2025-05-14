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Продавщица огурцов, став директором русской школы в Ташкенте, запретила "Катюшу" и "Смуглянку". Но что она заблеяла теперь?

Продавщица огурцов, став директором русской школы в Ташкенте, запретила "Катюшу" и "Смуглянку". Но что она заблеяла теперь?

О том, что учительницу высшей категории с 37-летним стажем Венеру Басалямову  вышвырнули из русской школы №188 Ташкента за постановку ко Дню Победы, рассказали возмущённые родители учеников, а после этого многие СМИ.

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Комментарии
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BV
Boris Voronin
Узбеки, таджики, казахи ЛЮТО ненавидят друг-друга, но ОСОБЕННО ВСЕ вместе НЕНАВИДЯТ Русских!!!
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3 час.
ЕЛЕНА СВЕТЛАЯ
Какого ляда вы лезет в дела суверенной республики Узбекистан? Какая тварь разжигает межнационал?
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1 час.
Лебедев Андрей Юрьевич
В русской школе должен быть русский персонал и учить ся должны русские дети. А чурбанам достаточно знать буквы и считать до 100.
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1 час.
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