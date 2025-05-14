Продавщица огурцов, став директором русской школы в Ташкенте, запретила "Катюшу" и "Смуглянку". Но что она заблеяла теперь?

О том, что учительницу высшей категории с 37-летним стажем Венеру Басалямову вышвырнули из русской школы №188 Ташкента за постановку ко Дню Победы, рассказали возмущённые родители учеников, а после этого многие СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии