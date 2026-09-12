«Альтернативе для Германии» пригрозили статьей конституции, которая ранее не применялась

ХДС/ХСС пригрозил АдГ применением 37-й статьи Конституции ФРГ после победы в Саксонии-Анхальт.Глава немецкой парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай допустил применение 37-й статьи Основного закона ФРГ в отношении партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), если та откажется исполнять федеральные законы.
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