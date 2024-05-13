FOX New Drama Trailers: Rescue: HI Surf, Murder in a Small Town & Doc

FOX released its fall schedule earlier today, and now we’ve got our first look at the new series. We've got your first look at the upcoming dramas, including Rescue: HI Surf, Murder in a Small Town, and Doc.
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