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Царьград

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Юрист Соловьёв разъяснил условия компенсации за такси работодателями

Юрист Соловьёв разъяснил условия компенсации за такси работодателями

Заслуженный юрист Иван Соловьёв объяснил, как работодатели могут компенсировать расходы на такси. Компенсации возможны, если это предусмотрено трудовым договором или локальными актами, например, для вахтовиков с 1 марта 2023 года.

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