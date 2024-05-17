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Роналду с 44 голевыми действиями за сезон установил рекорд лиги Саудовской Аравии

Форвард «Аль-Насра» ассистировал хавбеку Отавио на 1-й минуте матча с «Аль-Хилалем» (1:1) в 32-м туре.

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