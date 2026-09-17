Бренды России напомнили о маршале Катукове

Под руководством Катукова в октябре 1941 года под Мценском советские войска нанесли первое крупное поражение одному из лучших полководцев вермахта, генерала Гудериана, благодаря новаторской засадной тактике и созданию «огневых мешков».
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