Российская ПВО сбила 16 украинских беспилотников над Крымом и Волгоградской областью

Сегодня ночью украинские формирования пытались произвести атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Российской Федерации.
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