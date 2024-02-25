Энергетическая ценность на порцию Белки Жиры Углеводы Калорийность 8,71 г 15,75 г 21,40 г 267 ккал Салат-суши с слабосоленым лососем и крем-сыром – это нежная и вкусная праздничная закуска с приятным ярким вкусом и сливочным послевкусием.