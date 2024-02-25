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Салат-суши с слабосоленым лососем

Энергетическая ценность на порцию Белки Жиры Углеводы Калорийность 8,71 г 15,75 г 21,40 г 267 ккал Салат-суши с слабосоленым лососем и крем-сыром – это нежная и вкусная праздничная закуска с приятным ярким вкусом и сливочным послевкусием.

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