Грузовой поезд сошел с рельс в Ростовской области

Сход вагонов грузового поезда произошел в Ростовской области, задерживаются четыре пассажирских поезда.
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