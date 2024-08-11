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Двое подростков из Красноборска предстанут перед судом за кражу

Двое подростков из Красноборска предстанут перед судом за кражу

Следственный комитет РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении двух подростков 16 и 17 лет, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за кражу.

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