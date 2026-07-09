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«Северсталь» проведет 2 товарищеских матча и сыграет на Кубке Блинова в межсезонье

«Северсталь» опубликовала план предсезонной подготовки игроков. «Предсезонная подготовка « Северстали » для игроков на двусторонних контрактах стартует 15 июля с медицинского осмотра.

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