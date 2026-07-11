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«Россия должна быть великой, управлять процессами. Всем остальным надо закрыть вонючий рот и спрашивать у нас разрешения сыграть». Байдачный о международных турнирах

Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный высказался о нежелании некоторых стран Европы играть со сборной России.

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