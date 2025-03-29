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Касаткина будет играть за Австралию, Шмурнов* признан иноагентом, Дани Алвес оправдан, ЦСКА и «Металлург» проигрывают 0-2, Бразилия уволила тренера, «Локомотив» разгромлен и другие новости

1. Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства и теперь будет представлять Австралию. Заслуженный мастер спорта России, 12-я ракетка мира написала: «С гордостью объявляю, что с этого момента я буду представлять свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере».

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