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Frank Media

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Российский бизнес почти не улучшил цифровую защиту за полгода

Лишь 14,6% российских компаний с критическими уязвимостями на начало 2026 года полностью устранили их за первое полугодие.

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