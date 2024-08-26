САША ЛЕПАЕВ ты бендерщина сиди и не вякай.Россия во все времена была верна себе. а сейчас такие как ты умные только далеко от народа. и только одни обещания все что можете. разваливаете страну и продаете ее.

GK Gennadiy Kozyrev Николай 1 - крепостник и самодур, доведший Россию до поражения в Крымской войне. Это один из худших царей в России. Хуже него только Николай 2-й - кровавый!