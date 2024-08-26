Эту историю рассказывал нам один старый профессор на курсе Истории России для того, чтобы показать могущество нашей страны в период правления императора Николая I.
Как надо разговаривать с Европой
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
ты бендерщина сиди и не вякай.Россия во все времена была верна себе. а сейчас такие как ты умные только далеко от народа. и только одни обещания все что можете. разваливаете страну и продаете ее.
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1 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Николай 1 - крепостник и самодур, доведший Россию до поражения в Крымской войне. Это один из худших царей в России. Хуже него только Николай 2-й - кровавый!
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1 час.
М
ММ
Николай 1 был труженик! За бунт декабристов казнили всего 5 человек, посол Франции сказал, что у них казнили бы несколько тысяч. Его воспитывали военным, он не должен был править. Что мог, делал. При его правлении началась НУЛЕВАЯ мировая война, которую мы знаем как Крымскую (война реально шла по всему миру, английский флот даже атаковал Камчатку). Во время этой войны Николая отравили. К власти пришел либерал Александр 1.
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15 мин.
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