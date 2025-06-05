Португалия – в шаге от трофея. Благодаря камбэку имени Роналду

Германия снова без Лиги наций. После финиша клубного сезона возвращаются матчи сборных. И сразу яркий полуфинал Лиги наций: Португалия за пять минут перевернула матч с немцами (2:1) – благодаря очередному голу Криштиану Роналду.
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