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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Демин о дебюте в NCAA: «Было здорово! Трудно описать мои эмоции прямо сейчас»

«Ох, это было здорово! Трудно сейчас что-то добавить. Арена нас классно поддерживала, все было отлично, мне все понравилось.

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