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Царьград

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Директор Роскачества объяснила условия досрочной пенсии для русских

Директор Роскачества объяснила условия досрочной пенсии для русских

Ирина Шульженко из Роскачества рассказала о правилах досрочной пенсии. Условия зависят от профессии, стажа, здоровья и семейного положения.

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