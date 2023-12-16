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Игрок "Салавата" Мелош подтвердил, что россияне за Америке предпочитают бренды

Игрок "Салавата" Мелош подтвердил, что россияне за Америке предпочитают бренды

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) "Салават Юлаев" Николя Мелош в интервью "Чемпионату" подтвердил представление о том, что российские игроки за границей предпочитают носить брендовые вещи.

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