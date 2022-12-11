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Беллингем о судье матча Англия – Франция: «Он не соответствовал уровню игры и был не на своем месте»

Беллингем о судье матча Англия – Франция: «Он не соответствовал уровню игры и был не на своем месте»

Джуд Беллингем возмущен работой арбитра на матче Англии и Франции. Вчера команда Гарета Саутгейта проиграла Франции со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала.

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