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Ивановские новости

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Инициативы «Новых людей», которые изменят жизнь ивановцев

Инициативы «Новых людей», которые изменят жизнь ивановцев

В январе 2025 года депутаты Госдумы от партии «Новые люди» запомнились своими яркими инициативами: защитить банковские вклады от заморозки, ввести премии для тех, кто поможет в поимке телефонных мошенников, а также заменить треть чиновников на искусственный интеллект.

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