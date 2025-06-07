Борис Михайлов поддержал возвращение Ивана Демидова в СКА на аренду

Борис Михайлов поддержал намерение Игоря Ларионова вернуть Ивана Демидова в СКА на правах аренды. Демидов, недавно присоединившийся к «Монреаль Канадиенс», уже успел отличиться в новом клубе, но решение о возвращении в Россию зависит от него самого.