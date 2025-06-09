Историк Матвеев рассказал, как ЦРУ лишилось 40 лет назад супершпиона в СССР

Летом 1985 г. ЦРУ лишилось своего супершпиона в СССР. Тогда, как отметил историк Олег Матвеев, была раскрыта одна из самых значительных шпионских операций, нанесших ощутимый урон оборонной безопасности страны.
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