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Огонь охватил 1 тыс. "квадратов" здания в Сочи

Огонь охватил 1 тыс. "квадратов" здания в Сочи

ИЗВЕСТИЯ В Адлерском районе Сочи в двухэтажном частном доме произошел сильный пожар. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.

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