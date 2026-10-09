Огонь охватил 1 тыс. "квадратов" здания в Сочи

ИЗВЕСТИЯ В Адлерском районе Сочи в двухэтажном частном доме произошел сильный пожар. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.
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