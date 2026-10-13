Губернатор Тульской области отменил опасность атаки дронов

В небе над Тульской областью за ночь уничтожены 14 дронов ВСУ, после чего губернатор отменил опасность атаки БПЛА.
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