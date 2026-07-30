Headline PCE 'Deflates' In June, First Time Since COVID After three months of significant acceleration in prices, The Fed's favorite inflation indicator - Core PCE (a measure of price changes in consumer goods and services that excludes volatile food and energy costs) - was expected to slow in June data released today.
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