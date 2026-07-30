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Zero Hedge

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Headline PCE 'Deflates' In June, First Time Since COVID

Headline PCE 'Deflates' In June, First Time Since COVID

Headline PCE 'Deflates' In June, First Time Since COVID After three months of significant acceleration in prices, The Fed's favorite inflation indicator - Core PCE (a measure of price changes in consumer goods and services that excludes volatile food and energy costs) - was expected to slow in June data released today.

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